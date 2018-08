Zbigniew Grutkowski - Sukces a właściwe myślenie

Istnieje naturalny związek między sukcesem, dobrobytem finansowym oraz sposobem myślenia. Wiele osób w dzisiejszym świecie, zaprogramowanych jest na ubóstwo, nawet o tym nie wiedząc. Bez względu na to, jak ciężko pracują, pozostają w tym samym miejscu, w którym byli. Natomiast, aby wejść na nowy poziom rozwoju, należy radykalnie zmienić sposób myślenia. Jednak większość ludzi żyje absolutnie nieświadomie, tak jakby "we śnie". Działają oni zgodnie z utartymi schematami. Tylko niewielki ich procent żyje z pełną świadomością, zarządzając tym samym własnym życiem i pisząc go według napisanego scenariusza.

Świadome życie?

Życie z pełną świadomością jest jak najbardziej możliwe. Najprostszą rzeczą, jaką możesz zrobić już dzisiaj, to rozpoczęcie prowadzenia własnego dziennika. Według większości ludzi, to strata czasu. Natomiast mądrzy, bogaci ludzie, którzy rozumieją wagę osobistej higieny emocjonalnej, przywiązują do tego wielką wagę. W rzeczywistości pomaga to uporządkować im zamierzony plan, który chcą zrealizować. Jest to swoisty rodzaj psychoanalizy i autorefleksji.

Na przestrzeni historii podobne pamiętniki prowadzili również znani ludzie tj.: wynalazcy, politycy, pisarze, ale również starożytni mnisi, strażnicy tajemnej wiedzy oraz przedstawiciele tajnych towarzystw (Templariusze i Masoni). Wszyscy oni prowadzili swoje pamiętniki, w których zapisywali wszystko, co nie było dostępne zwykłym śmiertelnikom. Prywatne zapiski ze swojego życia, prowadzili również wszyscy członkowie rodzin królewskich i arystokracji. Zamożni ludzie, zawsze starali się dać swemu potomstwu jak najlepsze wykształcenie, dlatego też członkowie szlacheckich rodzin studiowali języki, matematykę, ekonomię, muzykę, poezję jak również taniec i dzięki temu byli wszechstronnie wykształconymi ludźmi. Również oni wszyscy, prowadzili swoje pamiętniki nawet od dzieciństwa.

Wybitny polski filozof Krzysztof Michalski, w latach 70/80 ubiegłego wieku, opracował system świadomej aktywności w którym wyjaśnił skomplikowany proces rozumienia, autorefleksji, logiki oraz sposobu myślenia i komunikacji międzyludzkiej. Naukowiec zbadał również zagadnienia dot. komunikacji zawodowej podczas rozwiązywania złożonych problemów i wspólnych działań. W swoich badaniach szczególną uwagę zwracał on na autorefleksję, jako sposób obiektywnego postrzegania siebie, swojej świadomości oraz analizowania własnej percepcji "od zewnątrz". Człowiek, wychodząc ze sfery subiektywnej percepcji, ma możliwość dostrzeżenia własnych błędów, niedociągnięć, problemów i jednocześnie odnaleźć sposoby na ich rozwiązanie. Autorefleksja to zrozumienie otaczającego świata i oraz samego siebie.

Składowe pojęcia Autorefleksji:

Opis - bezstronny opis aktualnej sytuacji;

Wnioski - zrozumienie, analiza;

Działanie - plan działania oparty na wnioskach.

Prowadzenie własnego dziennika jest uproszczoną manifestacją autorefleksji. Zapisując swoje doświadczenia i przemyślenia każdego dnia, człowiek ma możliwość "patrzenia" na wszystko z zewnętrznej perspektywy oraz analizowania i wyszukiwania rozwiązań wielu problemów.

Oznacza to, że dzięki opisowi własnych wydarzeń z życia, można znaleźć odpowiedzi na wszystkie nurtujące nas pytania i dzięki temu rozwiązać wiele problemów.

Prowadzenie regularnych notatek pomoże Ci również skutecznie zarządzać swoim czasem oraz zaplanować ważne wydarzenia.

Tak naprawdę, każdy może przejąć kontrolę nad własnym życiem!