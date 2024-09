Zbliża się sezon grzewczy. Ile kosztuje węgiel? Promocja do 30 września

- Różnica polega na tym, że w ubiegłych latach niedobory były pokrywane importem. Po pierwsze, nie mamy gwarancji co do jakości, a po drugie - importujemy miał energetyczny, a to się do niczego nie nadaje - przyznał w rozmowie z WP Finanse Jerzy Markowski, były wiceminister gospodarki w rządzie SLD-PSL.