Ukradli mu auto ubezpieczone na 140 tys. zł. Z odszkodowania zostało 80 tys. zł. "Zbójeckie działanie"

- To działanie o charakterze zbójeckim - stwierdza Cezary Kaźmierczak, prezes ZPP, opowiadając nam o swojej walce o odszkodowanie za skradziony przed rokiem samochód. - Korporacja do spółki z rządem zabrała niemal połowę odszkodowania, które opłaciłem, ubezpieczając auto - dodaje z irytacją.

Przyszedł czas, aby odzyskać odszkodowanie. Przez cały okres śledztwa wszelkie opłaty były regulowane. Okazało się jednak, że z gwarantowanych 140 tys. do wypłaty zostało przyznane ok. 100 tys. Auto było wzięte na 3 lata w leasing na firmę. Do momentu wypłacenia odszkodowania uregulowane zostały zobowiązania za ponad 2 lata. Ubezpieczyciel odliczył natomiast od wypłacanej kwoty pozostałe do spłaty raty.