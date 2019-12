WP Finanse Poczta WP Pilot Program TV Menu Promocje

WP Finanse Gospodarka + 4 wiadomościirańczykciężarówkatransport Krzysztof Janoś 1 godzinę temu Zebrali 239 tys. na ciężarówkę dla Irańczyka. "Fardin płakał, wszyscy wokół niego też" Fardin Kazemi utknął w zepsutej ciężarówce pod Częstochową. Auto zepsuło się na dobre i Irańczyk nie mógł wrócić do kraju z naczepą. Wożąc towary do Polski, utrzymywał całą rodzinę. Polscy kierowcy zorganizowali zbiórkę i kupili dla niego 2-letnią ciężarówkę, która zastąpi 30- letniego grata Fardin i jego DAF z pracownicami firmy DBK, która pomogła w zakupie ciężarówki. (Help International - Polski Kontyngent Pomocy Irańskiemu Kierowcy) Fardin Kazemi nie mógł uwierzyć, oglądając nową ciężarówkę. Zakup ciągnika DAF za 170 tys. zł był z Irańczykiem dokładnie konsultowany przez polską ekipę organizatorów pomocy. - Fardin jest chyba w szoku, bo nawet nie chciał jeść. Płakał, jak i wszyscy wokół niego. Trochę poza naszą kontrolą akcja pomocy kierowcy przerodziła się w międzynarodowy pomost społeczny pomiędzy Polską a Iranem. Bez polityki, międzynarodowy, międzykulturowy i ponad religijny dar przedświąteczny ludzi dla człowieka, który miał problemy w ich kraju - mówi money.pl Piotr, jeden z organizatorów pomocy. Zobacz także: KGHM i PGE będą współpracować przy projektach fotowoltaicznych Niecałe dwa tygodnie temu Fardin jechał krajową 1, kiedy jego ciężarówka International - rocznik 1988 - zepsuła się. Irańczyk przewoził rodzynki, ale o dowiezieniu transportu nie było mowy. Już w chwilę po tym, jak próbował na poboczu reanimować swój 31-letni pojazd, pomoc zaczęli oferować polscy kierowcy ciężarówek. Irańczyk szybko znalazł nocleg i wyżywienie w domu jednego z polskich kolegów po fachu. Zrzutka - Prawdopodobnie, gdy nastąpiła seria awarii jego Internationala myślał, że to będzie koniec, że stracił wszystko. Raczej nikt się nie spodziewał, że sprawa sfinalizuje się tak szybko - mówi Piotr. Help International - Polski Kontyngent Pomocy Irańskiemu Kierowcy Fardin i jego stara ciężarówka. Błyskawicznie zorganizowano mechaników, którzy stwierdzili, że International już dalej nie pojedzie. Dlatego ruszyła zbiórka w serwisie zrzutka.pl. Od 11 grudnia udało się zebrać 239 tys. zł (stan z 19 grudnia godz. 13:15). Początkowo celem zbiórki było 99 tys. zł. Szybko się jednak okazało, że to może być za mało. Na szczęście darczyńcy chcieli dać więcej. - Cła w Iranie na auta z Europy są w wysokości 130 proc. na osobowe i 75 proc. na ciężarowe. Ma to na celu blokadę importu. Na terenie Iranu jest kilka montowni ciężarówek - mówi Piotr. Od kilku już dni trwają też rozmowy z Irańczykami na temat specjalnego potraktowania tego daru. - W sprawę zaangażował się lokalny polityk z regionu Fardina. Opublikujemy w sieci petycję do prezydenta Islamskiej Republiki Iranu o odstąpienie od opłat od tego prezentu narodu polskiego dla ich rodaka. Liczymy, że wiele osób ją podpisze - mówi Piotr. Wymagania To nie wszystko. Żeby w ogóle Irańczycy wpuścili ciężarówkę, nie może być starsza niż trzy lata i musi mieć zapewniony serwis od firmy, która ma prawa do tego typu usług. Pojazd musi też spełniać ściśle określone wymagania dotyczące ochrony środowiska. Słowem - organizatorzy akcji musieli mocno się natrudzić, by znaleźć odpowiedni samochód. Nie jest to jednak przeszkoda, która mogłaby ich powstrzymać. - W środę wieczorem już poszedł przelew na zakup ciężarówki DAF XF 106 z 2017 r. Ten fantastyczny ciągnik z 460-konnym silnikiem jest już praktycznie własnością Fardina. Bardzo nam pomogła DBK Group z Olsztyna - mówi Piotr. Za ile udało się kupić DAF-a? Pierwotnie rozmowy stanęły na 187 tys. zł, ale zarząd firmy dołożył jeszcze 17 tys. rabatu i na dokładkę dorzucili również przegląd i pakiet startowy o wartości 2,5 tys. euro (blisko 11 tys. zł). Szlak Tylko, czy wystarczy pieniędzy na opłaty? - Jest to wstępnie wyliczone i nieoficjalnie jeszcze potwierdzone w Iranie. Opłaty wyniosą zapewne ok. 70 tys. zł. Dlatego dla pewności chcemy zebrać 250 tys. zł i zamknąć zrzutkę - mówi Piotr. Formalności mogą zająć jeszcze co najmniej kilka dni, a przed nami święta. Gdzie spędzi je Irańczyk? Od początku trwania akcji Fardin mieszka u Tomasza i jak się dowiedzieliśmy tam też pozostanie do powrotu do kraju. Stary International trafił też na kompleksowe badania techniczne. Kto wie może i jego silnik jeszcze ożyje, tak jak ożyła nadzieja na to, że mimo różnic kulturowych ludzie jeszcze potrafią sobie bezinteresownie pomagać. Zobacz: International pojechał do Stalowej Woli - Najważniejsze, by wrócił do domu, zarejestrował samochód w Iranie i wrócił na szlak, by mógł znów zarabiać na utrzymanie rodziny - podsumowuje Piotr.