Żelki to nie lekarstwo. Producent musi wyjaśnić, że reklama była nierzetelna

Żelki w kształcie misiów rozwiążą problemy dzieci z koncentracją i przywrócą radość życia? Tak przekonuje reklama telewizyjna. UOKiK uznał, że taki przekaz może wprowadzać odbiorców w błąd i nakazał firmie sprostować spot.

- Często przychodzą do mnie rodzice z dziećmi, które mają kłopoty z aktywnością fizyczną, koncentracją czy rozdrażnieniem. Wszyscy są zdziwieni, że przyczyną jest niski poziom magnezu u dzieci. Jak temu zaradzić? Podać dziecku Magmisie – wyjaśnia z miną znawcy.

Proste? To co dla Aflofarm Farmacja Polska, producenta suplementu diety Magmisie, jest oczywiste, dla UOKiK stanowi wprowadzanie klientów w błąd.

- Reklamy sugerowały, że powszechnym powodem kłopotów dzieci z aktywnością fizyczną, koncentracją czy rozdrażnieniem jest brak magnezu i że rozwiąże je podanie żelków. Tymczasem przyczyny tych problemów mogą być różne, podobnie jak sposoby ich rozwiązania, np. zmiana diety lub trybu życia, wizyta u lekarza. Przekaz reklamowy mógł się przyczynić do osłabienia czujności rodziców i zlekceważenia stanu dziecka – powiedział Marek Niechciał, prezes Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów.

Z reklamy właściwie nie dowiemy się, że oferowany produkt jest suplementem diety. To informacja tylko dla bardzo wnikliwych: przez 5 sekund przewija się na dole ekranu napisany bardzo małą czcionką komunikat, który informował, że suplement diety to środek spożywczy. Jak stwierdził UOKiK, przeciętny odbiorca nie miał szans zapoznać się z tymi informacjami bez pauzowania spotu, a może nawet powiększania tekstu. Jednocześnie duży napis u góry ekranu głosił, że żelki są dostępne w aptece. Konsumenci mogli odnieść mylne wrażenie, że jest to produkt leczniczy.