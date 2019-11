Zemsta spółdzielni mieszkaniowej? Ze skrzynek mieszkańców zniknęła gazeta, która niepochlebnie pisała o prezesie

Bezpłatna gazeta "Twój Kurier Olsztyński" zniknęła ze skrzynek pocztowych mieszkańców bloków należących do SM Pojezierze. Wszystko wskazuje na to, że to kara za niepochlebny dla władz spółdzielni artykuł, który dotyczył zarobków prezesa.

Redakcja bezpłatnej gazety z Olsztyna podejrzewa, że spółdzielnia mieszkaniowa mści się na niej za artykuły o zarobkach prezesa (Fotolia)

– Moi pracownicy zauważyli, jak dwie panie wchodzą do klatek schodowych i wynoszą z nich gazety, które trzymały w reklamówce. Powiedziały, że są ze spółdzielni i prosiły moich pracowników o to, aby nie roznosili "Twojego Kuriera Olsztyńskiego" – zrelacjonował Rafał, dyrektor olsztyńskiego oddziału kolportera, który jako pierwszy zorientował się, że kilka kroków za roznosicielami gazety idą "czyściciele" skrzynek.

Dostał także mail, który napisała jedna z pracownic spółdzielni.

– Uprzejmie proszę o wstrzymanie kolportażu bezpłatnej gazety "Twój Kurier Olsztyński" w całości zasobów naszej spółdzielni. Gazetka ta szkaluje i narusza w sposób rażący wizerunek władz spółdzielni, przedstawiając nieprawdę – napisano w mailu.

To nie koniec kłopotów: gazety momentalnie zniknęły także z punktów handlowych na terenie spółdzielni. W jednej z piekarni poinformowano nas, że panie, które podawały się za pracowników SM Pojezierze, wyniosły cały nakład. Niektórym lokalom spółdzielnia miała nawet grozić wypowiedzeniem umowy. Doszło też do tego, że umowę wypowiedziała nam duża sieć sklepów i nie możemy rozkładać już tam gazet.

Co tak bardzo rozzłościło władze spółdzielni? Te odmawiają oficjalnego komentarza, ale zdaniem redakcji może chodzić o artykuł nt. prezesa Wiesława Barańskiego, który nie chce zdradzić mieszkańcom spółdzielni, ile zarabia. Wolał zapłacić karę grzywny zasądzoną przez sąd, niż pokazać oświadczenie.

Niewykluczone, że kroplą, która przelała czarę była pomoc, jakiej gazeta udzieliła pewnemu niepełnosprawnemu mężczyźnie, który od kilku lat nie może wyjść z mieszkania, bo SM Pojezierze nie wydaje zgody na wykonanie podjazdu.

Również zaangażowany w sprawę serwis Olsztyn.com.pl poprosił prawnika o skomentowanie działań spółdzielni.

– W mojej ocenie spółdzielnia nie może jednoosobowo (czy nawet w gronie zarządu) podjąć decyzji o wstrzymaniu kolportażu gazety, ponieważ jest to ograniczenie dostępu do prasy członkom spółdzielni. Sytuacja wyglądałaby inaczej, gdyby na zebraniu członków spółdzielni mieszkańcy wyrazili się jednoznacznie, że nie chcą, aby takie pismo było kolportowane na terenie spółdzielni – powiedziała Iga Parada, adwokat z Łodzi.

Zdaniem pani mecenas wręcz przestępstwem można nazwać fakt zabierania gazet z prywatnych skrzynek pocztowych.

– Jest to przywłaszczenie cudzego mienia. Skrzynki stanowią prywatną własność właścicieli mieszkań. Osoby, które to robiły, mogą spotkać się z konsekwencjami prawnymi. Uważam, że takie zdarzenie powinno być zgłoszone na policję jako podejrzenie popełnienia przestępstwa. Można to potraktować jako art. 279 kk, kradzież – wyjaśniła mecenas Iga Parada.

Redakcja "Kuriera" zapowiada, że nie ma zamiaru rezygnować z pisania i SM Pojezierze – wprost przeciwnie, będzie poświęcała jeszcze więcej uwagi nieprawidłowościom, które mają w niej miejsce. Wyraziła też nadzieję, że prezes poinformuje, ile tak naprawdę zarabia, bo to jego obowiązek.