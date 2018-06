Zgłoszenie narodzin dziecka. Od dzisiaj możesz to zrobić online

Od dziś, 1 czerwca, rejestracja nowo narodzonego dziecka staje się prostsza. Już nie będziesz musiał chodzić do urzędu. Wszystko będziesz mógł zrobić przez internet.

Ministerstwo Cyfryzacji od 1 czerwca tego roku wprowadza nową usługę. W pięciu prostych krokach będziemy mogli zarejestrować naszego potomka online. Będziemy do tego potrzebowali Profilu Zaufanego, czyli elektronicznego podpisu, który potwierdzi naszą tożsamość.

Nie zmienia się za to czas na rejestrację dziecka. Nadal wynosi on 21 dni od wystawienia karty urodzenia. Jednak zamiast chodzenia do urzędu, będziemy mogli skorzystać z internetu.