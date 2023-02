Zgubione zegarki i biżuteria. Rzeczy trafiły na aukcję na Allegro

Gdy przedmiot trafi do Biura, jego właściciel ma dwa lata na odebranie rzeczy. Może to zrobić, gdy uprawdopodobni prawo własności do depozytu. Musi też pokazać swój dowód tożsamości oraz uiścić opłatę. Jeśli w ciągu dwóch lat nikt nie odbierze zguby, rzeczy przechodzą na osobę, która je znalazła - o ile odbierze je w wyznaczonym terminie. Jeśli tak się nie stanie, właścicielem depozytu zostaje Miasto Poznań.