Zielone wypieki. Policjanci skonfiskowali ciasto z marihuaną

Ciasto i masło z marihuaną znaleźli policjanci z Tarnowa u pary osób podejrzanych o uprawę, posiadanie i wytwarzanie tego narkotyku. Teraz odpowiedzą za to przed sądem.



Zatrzymani to 28-letni mężczyzna oraz 26-letnia kobieta. Trudno jednak nazwać ich narkotykowymi bossami, bo uprawiali raptem kilka krzewów konopi gdzieś w rejonie Tarnowa. Ponadto posiadali jeszcze dwie sadzonki w szafie wnękowej w domu .

Ale najciekawsze było to, co funkcjonariusze znaleźli w lodówce w domu zatrzymanej pary. Znajdowało się w nim pół kilograma masła, które pachniało marihuaną oraz ciasto z tym narkotykiem. To w ten sposób „dealerzy” wprowadzali konopie na rynek.