Zjazd raz w miesiącu. Posłowie pracują coraz mniej

Od stycznia do czerwca posiedzenia Sejmu będą odbywać się raz w miesiącu i trwać trzy dni - wynika z opublikowanego terminarza obrad, o którym pisze "Fakt". W lipcu przewidziano zaś dwa posiedzenia. Oznacza to, że do poselskich wakacji zaplanowanych od końca lipca, będą tylko 24 dni sejmowe.

Posłowie będą obradować od stycznia do końca lipca 2019 przez łącznie 24 dni. (East News, Fot: Tomasz Jastrzebowski/REPORTER)

Z wyjaśnień Kancelarii Sejmu dla "Faktu" wynika, że plan pracy Sejmu został przygotowany z wyprzedzeniem i został zaakceptowany przez Prezydium Sejmu. Kancelaria zastrzega, że konkretne posiedzenia mogą zostać wydłużone.

Patrząc na liczbę dni z posiedzeniami, posłowie zbierają się coraz rzadziej. W 2016 roku w ciągu półrocza było 47 dni pracujących, w 2017 – 36 dni, rok później 33 dni. W przyszłym roku w tym samym okresie będą to 24 dni, wylicza dziennik.

Od jesieni parlamentarzyści zarabiają mniej. Ich pensje zostały obniżone po słynnej zapowiedzi Jarosława Kaczyńskiego "Będzie skromniej", o 20 proc. Jak mówił prezes PiS, "do polityki nie idzie się dla pieniędzy".

Zobacz także: "Populizm" - skomentował ekonomista Aleksander Łaszek zapowiedź obniżenia pensji posłów

Oczywiście złośliwi mogą powiedzieć, że mniejsze zarobki, to i pracy mniej. Zaznaczmy jednak, że praca posła nie ogranicza się do sejmowych posiedzeń, choć z tym są najbardziej kojarzeni.

Jak pokazywał money.pl, zaroki polskich posłów nigdy nie były duże w porównaniu z innymi krajami. Delegat Izby Reprezentantów (niższa izba Kongresu USA) zarabia rocznie 174 tys. dolarów, czyli około 14 tys. dol. miesięcznie. Dobrze zarabiają również politycy Bundestagu. Miesięcznie niemiecki parlamentarzysta zarabia 9542 euro, do tego dostaje ponad 4 tys. euro diety.