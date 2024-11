Flagowy smartfon za 600 zł? Tak oszuści łowią Polaków w Black Friday

Z badania "Mobilny Portret Polaka" wykonanego na zlecenie Banku Millennium wynika, że aż 83 proc. konsumentów zamierza zrobić zakupy w internecie. Do sklepów stacjonarnych zajrzy w tym celu tylko co trzeci klient. Cyberprzestępcom daje to ogromne pole do nadużyć. Jak się przed nimi ustrzec?