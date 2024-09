Złota rada ubezpieczyciela. To pierwsza rzecz, jaką robisz po szkodzie

Przede wszystkim szkodę najlepiej zgłosić ubezpieczycielowi niezwłocznie . Najszybciej można to zrobić za pośrednictwem jego strony internetowej lub telefonicznie. Co istotne, trzeba przygotować numer polisy i konta bankowego . Warto pamiętać o zrobieniu zdjęć.

Tak naprawdę wystarczą zdjęcia zrobione telefonem komórkowym, jeśli poszkodowany ma taką możliwość. Najlepiej, gdyby zostały zrobione jeszcze zanim zacznie się przestawianie uszkodzonych przedmiotów. Wszystko po to, by ubezpieczyciel nie miał wątpliwości co do stanu, w jakim znalazły się lokale, chwilę po wystąpieniu szkody.