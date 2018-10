Zmiana czasu 2018 r. To już w ten weekend

W nocy z soboty na niedzielę przechodzimy na czas zimowy. Oznacza to, że przestawiamy zegarki z godz. 3 na 2 rano.



Odpowiednia procedura co do końca ze zmianą czasu została już podjęta. Teraz do kwietnia przyszłego roku państwa Wspólnoty zwrócą się do Brukseli z informacją, czy w ich krajach na stałe zostanie wprowadzony czas letni czy zimowy. Potem w sprawie zmiany czasu wypowiedzą się Parlament Europejski i państwa członkowskie. Bez ich zgody zmiana czasu zostanie.