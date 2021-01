Zmiany w 500+. Ważne będą terminy. Przegapisz, stracisz pieniądze

Nabór wniosków składanych drogą elektroniczną ruszy już 1 lutego 2021 roku natomiast od 1 kwietnia 2021 roku można składać je w sposób tradycyjny. Prawo do 500+ w 2021 roku będzie ustalane na czas od 1 czerwca do 1 maja 2022 roku.

I tak, jeśli złożymy wniosek do 30.04.2021 r., wypłatę otrzymamy do 30.06.2021 r. Jeśli wniosek zostanie złożony do 31.05, to czas na wypłatę wynosi do 31.07. Analogicznie - złożenie wniosku do 30.06 oznacza wypłatę pieniędzy dopiero 31.08.