Zmiany w rozkładzie pociągów. PKP wprowadzi je w połowie miesiąca

W niedzielę 15 marca wprowadzona będzie korekta rozkładu jazdy pociągów - informuje PKP. Przybędzie połączeń.

Zmiany w rozkładzie jazdy pociągów będą obowiązywały od niedzieli 15 marca do 13 czerwca - wynika z informacji PKP.

Wiele zmian czeka mieszkańców Małopolski. Skrócić ma się między innymi czas przejazdu na trasie Kraków Gł. – Katowice. Najszybsze pociągi pokonają ten odcinek do ok. 90 min. Zwiększy się też częstotliwość połączeń z centrum Krakowa na lotnisko w Balicach - z 19 do 41 pociągów.