Znamy datę otwarcia Suntago Wodny Świat. Szykujcie klapki i kąpielówki, już za moment będzie można kupić bilety

Druga połowa lutego to - wedle informacji WP Finanse - najbardziej prawdopodobna data otwarcia wielkiego parku wodnych we Wręczy pod Mszczonowem. Już za moment powinna ruszyć internetowa strona projektu wraz z informacją, która najbardziej wszystkich interesuje: cenami.



Kiedy w końcu otwarcie?

- Park ma się otworzyć w drugiej połowie lutego. Jeśli nic się nie zmieni, to uda się to jeszcze zrobić w trakcie zimowych ferii na Mazowszu - mówi nasz informator. Dzieci w Warszawie mają wolne od 10 do 23 lutego. Według informacji WP Finanse najprawdopodobniej w Suntago będą mogły się pluskać w drugim tygodniu ferii.

Druga kluczowa informacja to sprzedaż biletów. Wszystko wskazuje na to, że ruszy już dziś w nocy. Tu nasz informator milczy. Jednak Suntago na billboardach w centrum Warszawy reklamuje się jako "raj w sercu Polski". Identyczne hasło znajdziemy na stronie internetowej rajwsercupolski.pl. Jest tam też zegar, odliczający czas do godziny 00:00 15 stycznia 2020 roku. Co się stanie z wtorku na środę? Jeszcze nie wiadomo, ale prawdopodobnie możemy spodziewać się uruchomienia oficjalnej strony tego projektu. A razem z nią poznać powinniśmy ceny wejściówek.