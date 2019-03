Znamy najpopularniejsze e-gazetki 2018 roku. 11 sieci z nagrodami AdRetail Inspirio

W III edycji Programu AdRetail Inspirio (AdRI) nagrodzono najczęściej wyświetlane gazetki w największych na rynku serwisach i aplikacjach agregujących promocje. Leroy Merlin, Komfort Łazienki, Agata Meble, Carrefour, Intermarche, RTV EURO AGD, Super-Pharm, Rossmann, Pepco, SMYK i POLOmarket to tegoroczni zwycięzcy. Laureaci przyznają, że powyższy ranking to dobre zestawienie, które idealnie może motywować sieci handlowe do jeszcze większej rywalizacji o uwagę konsumentów w kanale online. I dodają, że przyznane wyróżnienia z pewnością zobowiązują do podnoszenia jakości tego typu publikacji.

Gala wręczania nagród za najczęściej wyświetlane gazetki w serwisach Grupy AdRetail, tj. Promocyjni.pl, PromoCeny.pl oraz Okazjum.pl, odbyła się w marcu br. w The Westin Warsaw Hotel. I tak w kategorii Dom i Ogród statuetkę odebrała sieć Leroy Merlin, Łazienki – Komfort Łazienki, a Meble – Agata Meble. Artykuły Spożywcze zdominował Carrefour, natomiast Sklepy Wielobranżowe – Intermarche. W zakresie RTV AGD zwyciężyła sieć RTV EURO AGD. W kategorii Zdrowie wyróżniono Super-Pharm, Uroda – Rossmann, zaś Odzież – Pepco. W kategorii Dzieci został nagrodzony SMYK. W ostatniej analizowanej grupie, tj. Polskie Sieci Spożywcze, wygrał POLOmarket.

– Zwycięstwo oznacza, że nasza gazetka jest uważana za najbardziej potrzebną na rynku w tej kategorii. To dla nas wielki sukces, zwłaszcza że jesteśmy młodą firmą. Działamy dopiero od trzech lat. Nagroda zagrzeje nas do jeszcze większej walki o to, żeby klienci znajdowali w naszych publikacjach najlepsze dla siebie inspiracje. Dodatkowo uważam, że ranking jest niezmiernie potrzebny sieciom do tego, żeby mogły ze sobą lepiej konkurować, poprzez ulepszanie swoich gazetek. Na tym zyskują przede wszystkim konsumenci – komentuje Ireneusz Hermanowicz, Kierownik Regionalny w Komfort Łazienki.

Natomiast, jak wyjaśnia Krzysztof Szultka, Dyrektor Marketingu POLOmarketu, e-gazetka jest dla sieci bardzo ważnym narzędziem uzupełniającym w marketingu mix. Firma konsekwentnie od lat prowadzi wielokanałową komunikację marketingową oraz wielonarzędziowo buduje lojalność. Promocja jest jednym z ważniejszych elementów tej strategii, a gazetka bardzo skutecznym jej nośnikiem. Czytelność, a także użyteczne i inspirujące treści, np. przepisy z programu kulinarnego sieci „Na Szlaku Smaku”, to wyróżniki zwycięskiej publikacji. Powodują one, że klienci chętnie po nie sięgają.

– To wyróżnienie dowodzi, że dobrze identyfikujemy potrzeby klientów i właściwie na nie reagujemy. Wprowadzamy rabaty dla różnych grup odbiorców i nowe mechanizmy promocyjne, cieszy nas zatem fakt, że są one atrakcyjne dla konsumentów i chętnie poszukiwane. Nagroda to również zobowiązanie do tego, żeby podnosić jakość publikacji i śledzić aktualne trendy, stale myśląc o tym, jak stworzyć dla klienta wartość dodatkową – zapewnia Ilona Federowicz, Menedżer ds. Relacji Zewnętrznych w RTV EURO AGD.