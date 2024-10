Znamy wyniki programu grantowego Fundacji E.ON

Inicjatywa zaangażuje lokalną społeczność we współtworzenie trzech zbiorników bioretencyjnych przy warszawskich instytucjach kultury. Dzięki naturalnym procesom biologicznym będzie można oczyścić wodę deszczową. Połączone zostaną roślinność, gleby i mikroorganizmy, by filtrowały i usuwały zanieczyszczenia z wód opadowych, zanim trafią one do systemów wodnych lub gruntowych.