Znana firma uczciła Royal Baby. Harry i Meghan z klocków Lego

Zlokalizowany na zachód od Londynu Legoland w Windsorze postanowił uhonorować urodzonego w tym tygodniu syna księcia Harry'ego i księżnej Meghan. Nie tylko stworzył na tę okoliczność specjalną wystawę, ale również ma dla gości specjalną promocję.

Jak informuje "The Independent", promocja ma obowiązywac do 12 lipca. Skorzystać z niej będą mogli wszyscy, którzy mają na imię Archie, czyli tak jak syn księżnej Meghan i księcia Harry'ego.

Każdy Archie, który pojawi się w ciągu najbliższych dwóch miesięcy w Legolandzie w Windsorze, otrzyma darmowy bilet, uprawniający do wejścia na wszystkie atrakcje.

Co jednak istotne, imię musi mieć taką samą pisownię jak w przypadku Royal Baby.

Jeśli jednak Archie będzie miał mniej niż 14 lat, to co prawda otrzyma darmową wejściówkę, ale wraz z nim będzie musiał przebywać dorosły opiekun. On jednak bilet będzie musiał kupić tak, jak wszyscy inni goście.