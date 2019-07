Znana marka hotelowa wycofuje mini-kosmetyki w trosce o środowisko

Z hoteli kontrolowanych przez InterContinental Hotels Group do 2021 znikną całkowicie miniaturowe buteleczki kosmetyków. Spółka poinformowała, że planowane usunięcie ma na celu troskę o środowisko. To pierwsza marka hotelowa, która zdecydowała się na takie posunięcie.

Jak podaje serwis BBC, IHG zobowiązał się, że do do 2021 roku pozbędzie się małych plastikowych butelek z 833 tys. pokojów kontrolowanych przez siebie hoteli . Jednocześnie poinformował, że proces ten został już skutecznie wdrożony w jednej trzeciej punktów.

Brytyjski właściciel hoteli Holiday Inn i Crowne Plaza jest pionierem, jeśli chodzi o usunięcie mini-kosmetyków, ponieważ dotychczas nie zdecydowała się na to żadna inna firma . IHG jednak apeluje do innych przedstawicieli branży, aby poszli za ich przykładem.

– Wspólnie, jako branża, musimy przewodzić tam, gdzie rządy nie kwapią się do przywództwa, aby coś zmienić – powiedział dyrektor generalny IHG Keith Barr, cytowany przez BBC.

Zmiany w hotelach przyjął z zadowoleniem Greenpeace. "Tak jak klienci pokazali , że chętnie przynoszą własne torby do supermarketów , goście hotelowi są w stanie całkowicie dostosować się i zacząć przynosić własne kosmetyki" – oceniła Fiona Nicholls, aktywistka organizacji, cytowana przez BBC.

Barr wskazał również, że nie jest to jedyny program proekologiczny, który stara się wdrożyć jego firma. Wcześniej IHG zobowiązała się do usunięcia ze swoich placówek plastikowych słomek, sztućców i talerzy. Zmiany te mają zostać wdrożone w hotelach do końca 2019 roku.