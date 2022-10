Znana sieć dyskontów skraca godziny otwarcia. Drogi prąd zmusił ich do oszczędności

Wielka modernizacja

Netto już w marcu tego roku zapowiedziało, że jeśli chodzi o zużywaną w swoich sklepach energię, robi wielką rewolucję. "Netto dąży do uniezależnienia się od rosyjskiego gazu, podejmując decyzje i działania mające przybliżyć firmę do osiągnięcia tego celu" - poinformowała należąca do duńskiej grupy Salling sieć w kilka tygodni po rosyjskiej napaści na Ukrainę.