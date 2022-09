Już nie tylko Biedronka i Lidl. Oto dyskonty, w których coraz częściej kupują Polacy

Jak się okazuje, jeśli chodzi o lidera rynku, to bez zaskoczenia jest nim Biedronka, którą w ciągu pierwszych sześciu miesięcy tego roku odwiedziło aż 93,5 proc. wszystkich klientów, robiących zakupy w dyskontach. Taki odsetek był w tym sklepie chociaż raz, nie oznacza to jednak, że osoby te nie chodziły do innych sklepów.