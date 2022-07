Netto startuje z zakupami przez internet z dostawą do domu

Netto to sieć założona w Danii w 1981 roku, w Polsce pierwszy sklep spod tego szyldu pojawił się w 1995 roku. Firma mocno się od tego czasu rozrosła, zwłaszcza przejmując w ostatnich latach dużą część placówek należących wcześniej do kończącego działalność w Polsce Tesco. W tej chwili firma ma w Polsce ok. 650 sklepów i pięć centrów dystrybucyjnych. Zatrudnia ok. 10 tys. osób.