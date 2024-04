Znana sieć rusza z koszykami niespodziankami. Sprawdź, co jest w środku

Koszyki niespodzianki od Carrefour

Wartość towarów w koszykach niespodziankach będzie się wahać od 600 do nawet ponad 1,5 tys. złotych, jednak za każdy taki koszyk klient zapłaci dokładnie 150 złotych. To jedna z pierwszych tego typu akcji w Polsce, która rozpocznie się od godziny 12.00 i potrwa aż do wyczerpania wózków. Sieć planuje cykliczne organizowanie tego typu akcji w swoich sklepach, rozszerzając asortyment o kolejne kategorie produktowe.