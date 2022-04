Zniknie 20 proc. zawodów. Pracownicy administracji i sprzedawcy nie będą potrzebni

– Pracownicy czują te zmiany, dlatego szykują się na nie i są gotowi zdobywać nowe umiejętności - uważa mówi Krzysztof Inglot, założyciel Personnel Service S.A. - A jak pokazuje analiza Pearson w przypadku 7 na 10 zawodów będzie to kluczowe. Zmiany dotkną zwłaszcza osób o niskich i średnich kwalifikacjach, choć nie jest to jednoznaczne równanie. Spadki zobaczymy m.in. w administracji czy sprzedaży, ale już w przypadku rolnictwa, wykwalifikowanego rzemiosła czy budowlanki trend jest odwrotny. A to oznacza, że trzeba uważnie śledzić co i jak się zmienia – dodaje.