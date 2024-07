Żniwa rekordowo szybkie. Rolnicy powoli zmierzają do końca

Żniwa w tym roku zaczęły się już w czerwcu. To wyjątkowo szybko. Rolnicy powoli zmierzają do końca zbiorów. Są one najbardziej zaawansowane na południowym zachodzie kraju, gdzie zboża podstawowe zebrano już z ponad 80 proc. areału — przekazała w poniedziałek Polska Izba Zbożowo-Paszowa.