Zobacz, gdzie jest najbliższy schron. Oto specjalna mapa

Mapa podaje szczegóły takie jak powierzchnia obiektów, co decyduje o liczbie osób, które mogą się wewnątrz pomieścić. Przykładowo, schron o powierzchni 200 mkw. pomieści 133 osoby, a miejsce doraźnego schronienia 100 mkw. jest odpowiednie dla około 70 osób.

W kontekście nowości, pojawiają się zmiany legislacyjne. Rząd chce ułatwić budowę przydomowych schronów do 35 mkw., rezygnując z wymogu formalnego uzyskania pozwolenia .

Jednak sama budowa to spora inwestycja. Ceny schronów zaczynają się od 50 tys. euro (ok. 215 tys. zł), a za komfortowy schron do 35 mkw. można zapłacić nawet 110-120 tys. euro. Z kolei większe obiekty dla 8-14 osób mogą kosztować od 200 tys. euro.