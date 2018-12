ZPP: wysokie ceny energii zagrożą konkurencyjności polskiej gospodarki

Wysokie ceny energii elektrycznej są zagrożeniem dla naszej gospodarki, a żeby uniknąć podwyżek w przyszłości, Polska potrzebuje systemowego planu transformacji energetyczne - wynika z raportu Związku Przedsiębiorców i Pracodawców (ZPP).

"Problem z polską energetyką jest dwupłaszczyznowy. Po pierwsze, nasz miks energetyczny jest niedopasowany do polityki klimatycznej, której, cokolwiek byśmy nie robili, samodzielnie się nie przeciwstawimy. System sprzedaży uprawnień do emisji jest narzędziem służącym ograniczaniu roli węgla, tymczasem ok. 80 proc. wyprodukowanej przez nas energii elektrycznej wciąż pochodzi z tego surowca. Po drugie zaś, nasze węglowe jednostki wytwórcze są przestarzałe, co również przekłada się na wysoką emisyjność polskiej energetyki" - powiedział prezes ZPP Cezary Kaźmierczak, cytowany w komunikacie.