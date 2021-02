ZUS. 500 plus dla seniora. Pieniądze tylko dla najbiedniejszych

Prawie pół miliona Polaków otrzymuje z ZUS specjalny zasiłek – 500 zł miesięcznie. Świadczenie w całości wypłacane jest tylko tym osobom, których dochody nie przekraczają 1200 zł brutto miesięcznie i którzy nie mogą samodzielnie egzystować. Od marca br. część zapomogi otrzymają jednak również ci, których dochód nie przekroczy 1750 zł miesięcznie.

Od marca świadczenie 500 plus również dla seniorów, którzy otrzymują do 1750 zł brutto emerytury.

Jak przypomina "Super Express", od jesieni 2019 r. dorośli Polacy, których stan zdrowia nie pozwala na normalne funkcjonowanie bez pomocy innych osób, mogą liczyć na 500 plus.

Świadczenie przysługuje wszystkim, którzy mają wydane orzeczenie o niezdolności do samodzielnej egzystencji lub całkowitej niezdolności do pracy i niezdolności do samodzielnej egzystencji.

Jeśli ktoś nie ma orzeczenia lub kiedyś miał, ale nie jest ono już ważne, również może ubiegać się o zasiłek, ale przy składaniu wniosku do ZUS musi dołączyć zaświadczenie lekarskie o stanie zdrowia oraz kopie dokumentacji medycznej lub innych dokumentów (np. orzeczenie o stopniu niepełnosprawności).

500 plus w całości otrzymają tylko ci, których dochód (z emerytury, renty lub zapomogi), nie przekracza 1200 zł brutto miesięcznie.

Jeśli świadczenie to jest wyższe od 1200 zł, ale niższe niż 1750 zł brutto – świadczenie 500 plus nadal będzie wypłacane, ale już pomniejszone.

Od marca, w związku z waloryzacją rent i emerytur, zwiększy się bowiem o 50 zł brutto (z 1700 zł do 1750 zł) kryterium wypłaty świadczenia 500 plus. Zatem osoba otrzymująca 1600 zł emerytury otrzyma 150 zł dodatku, zamiast dotychczasowych 100 zł.