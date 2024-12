ZUS każe zwracać rodzicom pieniądze na dzieci. Rozpatruje wnioski

Zakład Ubezpieczeń Społecznych (ZUS) uchylił prawo do rodzinnego kapitału opiekuńczego (RKO) dla 44 tys. dzieci. Decyzja ta wynika z przyznania świadczeń z programu Aktywny Rodzic. Jak informuje "Polska Agencja Prasowa", nadpłacone kwoty RKO muszą zostać zwrócone do ZUS. Można to zrobić w ratach lub jednorazowo.