ZUS potrzebuje nowego systemu. Ma powstać nowa spółka

- Rozważamy powołanie podmiotu zewnętrznego. Moim zdaniem to jedyna droga, żeby tworzyć bezpieczną informatykę w ZUS. Przez nasz systemy IT przepływa rocznie blisko 0,5 bln zł – to mniej więcej 19 proc. PKB – mówi Włodzimierz Owczarczyk, członek zarządu ZUS nadzorujący Pion Operacji i Eksploatacji Systemów.