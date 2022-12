ZUS przyznaje coraz więcej emerytur. Oto ilu seniorów zostało w tym roku świadczeniobiorcami

ZUS podał w czwartek, że od stycznia do końca września przyznał 213,5 tys. nowych emerytur, podczas gdy przez pierwsze trzy kwartały ubiegłego roku było to 200,2 tys. świadczeń. Z kolei liczba rent rodzinnych wyniosła 25,8 tys. wobec 30,0 tys. w pierwszym półroczu 2021 roku, a rent z tytułu niezdolności do pracy 29,6 tys. wobec 30,9 tys. w 2021 roku.