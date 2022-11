Tak żyją emeryci i renciści w Polsce. GUS opublikował raport

W 2021 r. liczba emerytów i rencistów w Polsce wyniosła 9,28 miliona osób. Ponad 7,1 miliona spośród nich to emeryci, a 1,3 miliona - osoby pobierające renty rodzinne. Z kolei osób pobierających renty z tytułu niezdolności do pracy było 847 tysięcy - wynika z przedstawionego we wtorek raportu GUS.