ZUS wyda setki milionów złotych. Usługi będą dostępne online

Rewolucja technologiczna w ZUS

W ZUS szykuje się prawdziwa rewolucja. Zarząd przyjął w poniedziałek strategię IT. - Na jej podstawie będziemy rozwijać automatyzację obsługi spraw i elektronizację kontaktu z naszymi klientami – poinformowała we wtorek prezes ZUS prof. Gertruda Uścińska. ZUS dąży do stanu, w którym wszystkie oferowane usługi będą dostępne online.