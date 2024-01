ZUS wysyła PIT-y. Rusza wielka akcja

Czas na rozliczenie ze skarbówką do końca kwietnia

Świadczeniobiorcy mogą skorzystać z odliczeń od dochodu lub od podatku. W takim przypadku powinni zrobić to w zeznaniu podatkowym PIT-37 lub PIT-36, które złożą w urzędzie skarbowym do 30 kwietnia. Każdy emeryt i rencista może też przekazać 1,5 proc. podatku na rzecz organizacji pożytku publicznego. Jeżeli jest to ta sama organizacja, co w roku ubiegłym, świadczeniobiorca nie musi składać żadnej dodatkowej dokumentacji w urzędzie skarbowym. Jeżeli jest to inna organizacja, trzeba wówczas złożyć w urzędzie skarbowym druk PIT-OP.