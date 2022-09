ZUS zmienia zasady ws. zwolnień lekarskich. Oto jak będą wyglądały kontrole

- Wskazanie prawidłowego adresu pobytu w okresie orzeczonej niezdolności jest kluczowe do umożliwienia przeprowadzenia kontroli prawidłowości wykorzystywania zwolnień lekarskich – tłumaczy. Dotychczasowe zasady zakładały, że pracownik podczas zwolnienia powinien być w miejscu swojego zamieszkania. Jeśli chciał leczyć się w innym miejscu, powinien poinformować o tym lekarza. W przypadku, gdy chciałby zmienić to miejsce w czasie trwania choroby, powinien przekazać aktualny adres pracodawcy i ZUS w czasie do trzech dni od tej zmiany.