Tak Polacy traktują swoją pracę. Zaczyna się zupełnie nowe zjawisko

Przeprowadzone przez Instytut Gallupa badanie "State of the Global Workplace: 2022 Report" dotyczyło m.in. zadowolenia i zaangażowania pracowników. Zaangażowanie w pracę zadeklarowało w nim zaledwie 14 proc. Europejczyków. "To najniższy poziom na świecie" - komentują w poniedziałek eksperci Personnel Service, firmy zajmującej się m.in. rekrutacją pracowników z Ukrainy, outsourcingiem, pracą tymczasową, a także rekrutacjami stałymi i specjalistycznymi dla branży IT i medycznej.