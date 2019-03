ZUS zwróci podatek od emerytur i rent. Seniorzy zyskają dodatkowe pieniądze

Zwrot nadpłaconego podatku będzie jednorazowy, ale wraz z marcową waloryzacją, emeryci mogą liczyć na większą niż zwykle wypłatę. Im niższe świadczenie, tym zwrot będzie większy.

Kwota wolna od podatku wzrosła o 1400 zł. w styczniu ubiegłego roku. Podczas gdy jeszcze w 2017 roku wynosiła 6,6 tys. zł, w 2018 r. sięgnęła 8 tys. zł. Jak pisaliśmy w money.pl , nowa stawka dotyczy osób, które w ciągu zeszłego roku nie przekroczyły 13 tysięcy złotych dochodu . Mimo podniesienia kwoty wolnej od podatku, emeryci i renciści musieli płacić zaliczki na podatek dochodowy , tak jakby kwota wolna się nie zmieniła. Teraz ZUS zwróci to co zostało nadpłacone.

To nie jedyny dodatek, który poprawi wysokość świadczenia seniorów. Wraz z 1 marca została bowiem podniesiona wysokość minimalnej emerytury z 1029 złotych do 1100. To oznacza dodatkowe 70 zł w kieszeni najbiedniejszych emerytów.

Teoretycznie rząd mówi o 1100 zł, ale faktycznie wypłacane będzie kwota znacznie niższa, co parę dni temu przyznał na antenie TVN24 Mateusz Morawiecki. - Faktycznie w kieszeni zostanie niecałe 890 zł - wyjawił. Wyjaśnił, że 1100 zł, o których dotychczas mówiono, to kwota brutto. W money.plkrok po kroku wyjaśniliśmy co zrobić, by pieniądze otrzymać.