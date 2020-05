Zwiększył zatrudnienie i pożałował. Nie dostanie pomocy na wszystkich pracowników

Sławek Nowak jest przedsiębiorcą, zajmuje się serwisem wentylacji. Pod koniec zeszłego roku zatrudniał trzy osoby, ale po nowym roku zwiększył zatrudnienie do sześciu pracowników na pełny etat. Kiedy składał wniosek o pomoc w ramach tarczy finansowej dla przedsiębiorców, spodziewał się, że dostanie wsparcie w wysokości 216 tysięcy złotych. To prosty rachunek – 36 tysięcy na każdego zatrudnionego.

- Tak to jest, jak się pisze prawo na kolanie – skwitował. - Chęci miał dobre, ale system po prostu odrzuca większą liczbę pracowników. Bo liczy się to, co było, a nie to, co jest – opowiada Nowak.