Boże Narodzenie zbliża się wielkimi krokami. Święta to szczególny czas, który spędzamy z rodziną i przyjaciółmi. Jednak nie zawsze udaje nam się ze wszystkimi spotkać osobiście. Wtedy najlepszym rozwiązaniem są życzenia bożonarodzeniowe, które możemy złożyć naszym bliskim. Podajemy przykładowe życzenia na Boże Narodzenie 2018.

Życzenia na Boże Narodzenie 2018

Religijne życzenia świąteczne na Boże Narodzenie 2018:

Każdy już czym prędzej bieży,

by dołączyć do pasterzy.

I ja spieszę z życzeniami,

bo nie mogę być tam z Wami.

Zdrowia, szczęścia, pomyślności

i niech dobro wśród Was gości.

I niech Boga wielka moc

na Was spłynie w świętą noc.