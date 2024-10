Żyją z zasiłków i renty. Spółdzielnia chce ich eksmitować za długi

Jak wygląda eksmisja z mieszkania lokatorskiego

Mieszkanie lokatorskie jest lokalem należącym do spółdzielni, która pełni rolę wynajmującego. Co za tym idzie, spółdzielnia ma prawo eksmitować mieszkańca jeżeli ten zwleka z zapłatą czynszu przez co najmniej kilka miesięcy, użytkuje mieszkanie niezgodnie z przeznaczeniem lub zakłóca spokój innych lokatorów.