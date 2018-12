11 zł dziennie. Tak żyją polscy emeryci

Choć emerytura to około 1200 zł, to jej zdecydowaną większość pochłaniają wydatki na mieszkanie oraz leki. Pozostaje już naprawdę niewiele, a w efekcie polscy seniorzy mają do dyspozycji 11 złotych dziennie. Za tyle można kupić mniej więcej chleb, kilka plastrów sera i szynki oraz butelkę wody

Głosuj Głosuj Podziel się Opinie

Sytuacja materialna polskich emerytów jest coraz gorsza (East News, Fot: BARTOSZ KRUPA)

Dane o finansach polskich emerytów prezentuje poniedziałkowy "Super Express". Jak wynika z raportu Szlachetnej Paczki, miesięczny dochód osób starszych korzystających z pomocy nie przekracza 200 zł.

Seniorzy średnio do dyspozycji mają 11 zł dziennie. - Mam 1200 zł emerytury, za mieszkanie płacę 600 zł. Leki to kolejne 200 zł, a telefon - 50. Na przeżycie pozostaje 350 zł, co daje 11 zł dziennie - mówi dziennikowi Irena Grzesiuk, 83-letnia emerytka z Siedlec.

- To znaczy, że tylko tyle mogę wydać każdego dnia i bardzo tego pilnuję. Bo jak kupię coś droższego, to później następnego dnia muszę się obejść smakiem - dodaje seniorka. - Nie wiem jak mam żyć, nieraz przymieram głodem.

Zobacz także: Emerytury. W niektórych przypadkach lepsza wypłata jednorazowa niż "groszowa" emerytura

Koszty utrzymania ludzi starszych rosną przede wszystkim z powodu drożejących leków i opieki medycznej.

Zdaniem ekonomisty prof. Ryszarda Bugaja, należałoby mocniej zadbać o emerytów, szczególnie tych najstarszych.

- Na początku emerytury ludzie mają jeszcze stosunkowo sprawne mieszkania, sami też mogą sobie dorabiać, bo są jeszcze we dwójkę. Po 10-15 latach w wymagającym remontu domu jest już zazwyczaj tylko jedna osoba, na dodatek taka, która jest schorowana i nie może podjąć pracy - wskazuje ekspert.