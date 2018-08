120 tys. nagród dla zarządu PFRON. Na niepełnosprawnych pieniędzy brakuje

Najwyższe nagrody wypłacono w roku, w którym czara goryczy osób niepełnosprawnych i ich opiekunów się przelała i rozpoczęli protest. W tym roku do kieszenie trzyosobowego zarządu wpadło 40 tys. zł.

Dodatek do pensji zwłaszcza w tym roku okazała się wyjątkowo wysoki. Na triumwirat PFRON przeznaczono bowiem 40 tys. zł ekstra. Co szokujące, w czasie kiedy – jak zauważa dziennik – frustracja niepełnosprawnych doprowadziła do protestów w Sejmie i poza nim.