1200 odwołanych lotów. Na problemy muszą przygotować się też pasażerowie z Polski

Zerwane rozmowy o podwyżkach z pilotami linii lotniczych SAS doprowadziły do odwołania ponad 1200 lotów zaplanowanych na 29 i 30 kwietnia. Problemy dotkną także polskich pasażerów.



Skandynawskie linie lotnicze SAS odwołały 70 proc. rejsów od piątku 26 kwietnia do wtorku 30 kwietnia. Dotyczy to także kilku lotów z lub do Polski. Dziś nie odbędą się rejsy: