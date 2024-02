1200 zł miesięcznie od ZUS. Niewielu wie o tym świadczeniu

Chociaż renta szkoleniowa jest znana już od ponad 20 lat, to wciąż nie jest zbyt popularna. Wypłacana jest osobom, które nie są już zdolne do pracy zgodnie z posiadanymi kwalifikacjami lub w zawodzie, który wykonywali. W sytuacji, gdy przekwalifikowanie zawodowe pomoże w powrocie do pracy, można się o nią ubiegać.