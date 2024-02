Do kiedy trzeba złożyć PIT-37? Kara za niedopilnowanie terminu

Na wstępie ważne zastrzeżenie: jeśli uzyskujesz dochody do wysokości kwoty wolnej od podatku (obecnie wynosi ona 30 tys. zł), to nie składasz deklaracji, bowiem nie masz przychodów podlegających opodatkowaniu. Żeby jednak nie było zbyt łatwo to istnieje od tej reguły wyjątek, a są nim ulgi naliczane od dochodu do kwoty 85 tys. 528 zł rocznie (np. ulga dla młodych, ulga dla rodzin z czwórką dzieci czy ulga dla pracujących seniorów niepobierających emerytury). W tym wypadku w deklaracji należy wykazać dochód, a także do odpowiedniej rubryki wpisać przysługującą nam ulgę.