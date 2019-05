13. emerytura i renta. ZUS rozsyła listy z decyzjami o przyznaniu "trzynastek"

Zakład Ubezpieczeń Społecznych zaczyna wysyłkę listów do beneficjentów "trzynastek". Pismo dostaną nawet ci, którym pieniądze już wypłacono. Warto zachować ten list, może się przydać.

Zdecydowana większość beneficjentów otrzyma 1100 zł brutto 13. emerytury i renty, co na rękę daje 888,25 zł. I tu ważne jest, by zachować list od ZUS-u. Jeśli pieniędzy przyszło mniej, a dany beneficjent twierdzi, że niesłusznie, może się odwołać do sądu pracy. Do tego potrzebne będzie to pismo. Odwołać można się w ciągu miesiąca od doręczenia listu. To samo tyczy się osób, które z jakigoś powodu miałyby nie otrzymać "trzynastki". Na podstawie pisma będą się mogły upomnieć o należną wypłatę.