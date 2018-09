156 tysięcy rodzin bez 500+. Bo polepszyło im się w pracy

Polacy zarabiają coraz więcej, a to przekłada się na mniejszą liczbę świadczeń 500+ wypłacanych na pierwsze dziecko. Na podwyżce rodziny czasem więcej tracą, niż zyskują.

500+ na pierwsze dziecko przysługuje tylko w tych rodzinach, w których dochód na głowę nie przekracza 800 zł. Jeśli jest on wyższy choćby o złotówkę, 500+ się nie należy.

Podwyżki w Polsce to fakt. Jak podaje GUS, od sierpnia zeszłego roku do teraz średnie zarobki Polaków wzrosły o ponad 7 proc. W styczniu 2018 roku podskoczyła też pensja minimalna - z 2 do 2,1 tys. zł.