16 tys. zł na dzień dobry? Tyle płacą w tych zawodach

Zgodnie z danymi GUS , w kwietniu odnotowano medianę wynagrodzeń na poziomie 6,5 tysiąca złotych brutto. Mimo to, niektóre studia dają szansę na prawie trzykrotnie większe zarobki na starcie. Zestawienie najbogatszych kierunków oparte jest na danych z systemu monitorowania Ekonomicznych Losów Absolwentów szkół wyższych (ELA).

Sektor medyczny nadal oferuje wysokie zarobki. Absolwenci kierunku lekarskiego zaczynają z wynagrodzeniem około 6,5 tysiąca złotych brutto. Pielęgniarki i pielęgniarze, w szczególności, zarabiają od 8 do nawet ponad 10 tysięcy złotych brutto. Fizjoterapeuci mogą liczyć na pensje w okolicach 6 tysięcy złotych brutto.

Krzysztof Inglot zauważa, że branża IT dynamicznie się zmienia dzięki rozwojowi sztucznej inteligencji, co powoduje zmiany w wymaganiach kompetencyjnych. - Co powoduje przetasowanie w poszukiwanych kompetencjach. Jednak samo znaczenie tego sektora się utrzymuje. Podobnie jak zapotrzebowanie na pracowników. Studenci, którzy decydują się na informatykę, automatykę czy big data mają też wiele możliwości rozwoju. Dodatkowo często mogą pracować z dowolnego miejsca na świecie i dla pracodawców zarówno w Polsce, jak i za granicą - mówi ekspert.