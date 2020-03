177 mln zł na nagrody i premie. Hojny minister rolnictwa

Minister Ardanowski w odpowiedzi na interpelację poselską ujawnił, jakie nagrody i premie wypłacił pracownikom resortu oraz podległych mu instytucji w 2019 r. - podaje "Fakt". Tylko na nagrody poszło 134,2 mln zł dla ponad 2,2 tys. pracowników. Do tego na premie wypłacono 43,5 mln zł.

W samym resorcie rolnictwa na nagrody przeznaczono 4,4 mln zł, a na premie – 1,3 mln zł - informuje dziennik. Wyliczając średnią na pracownika resortu, daje to 636 zł dodatkowo do pensji co miesiąc dla każdej z 778 osób zatrudnionych w ministerstwie.